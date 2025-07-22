Evaluating integrals Evaluate the following integrals.
∫₀¹ √𝓍 (√𝓍 + 1) d𝓍
Master Definition of the Definite Integral with a bite sized video explanation from PatrickStart learning
Evaluating integrals Evaluate the following integrals.
∫π/₆^π/³ (sec² t + csc² t) dt
Evaluating integrals Evaluate the following integrals.
∫₋₅⁵ ω³ /√(ω⁵⁰ + ω²⁰ + 1) dω (Hint: Use symmetry . )
Definite integrals Use a change of variables or Table 5.6 to evaluate the following definite integrals.
∫₀¹ 2e²ˣ d𝓍
Function defined by an integral Let H (𝓍) = ∫₀ˣ √(4 ― t²) dt, for ― 2 ≤ 𝓍 ≤ 2.
(a) Evaluate H (0) .