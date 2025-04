Solve each polynomial inequality. Give the solution set in interval notation. See Examples 2 and 3. 23. (a) -x(x - 1)(x - 2) ≥ 0 (b) -x(x - 1)(x - 2) > 0 (c) -x(x - 1)(x - 2) ≤ 0 (d) -x(x - 1)(x - 2) < 0