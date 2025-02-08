9–61. Evaluate and simplify y'.
y = x^√x+1
75–86. Logarithmic differentiation Use logarithmic differentiation to evaluate f'(x).
f(x) = x^10x
f(x) = (x+1)¹⁰ / (2x-4)⁸
f(x) = x^In x
f(x) = (x+1)^3/2(x-4)^5/2 / (5x+3)^2/3
f(x) = x⁸cos³ x / √x-1
f(x) = (1+x²)^sin x