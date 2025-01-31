75–86. Logarithmic differentiation Use logarithmic differentiation to evaluate f'(x).
f(x) = x^10x
f(x) = x^10x
f(x) = (x+1)¹⁰ / (2x-4)⁸
f(x) = x^In x
f(x) = tan¹⁰x / (5x+3)⁶
f(x) = x⁸cos³ x / √x-1
f(x) = (1+x²)^sin x
f(x) = (1+ 1/x)^x