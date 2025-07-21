9–61. Trigonometric integrals Evaluate the following integrals.
31. ∫ 20 tan⁶x dx
32. ∫ cot⁵(3x) dx
34. ∫ tan⁹x sec⁴x dx
37. ∫ [sec⁴(lnθ)]/θ dθ
43. ∫ tan³(4x) dx
45. ∫ sec²x tan¹ᐟ²x dx
47. ∫ (csc⁴x)/(cot²x) dx