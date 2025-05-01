Algebra and Trigonometry
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r=23sinθ−5cosθr=\(\frac{2}{3\sin\theta-5\cos\theta}\)r=3sinθ−5cosθ2
r=2sinθ−cosθr=\(\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}\)r=sinθ−cosθ2
r=3sinθ−5cosθr=3\(\sin\[\theta\)-5\(\cos\]\theta\)r=3sinθ−5cosθ
r=35sinθr=\(\frac\)35\(\sin\]\theta\)r=53sinθ
Master Convert Equations from Rectangular to Polar with a bite sized video explanation from Callie Rethman
Convert each equation to its polar form.
y−x=6y-x=6
x2+y2=2yx^2+y^2=2y
x2+(y−2)2=4x^2+(y-2)^2=4
Convert each equation to its rectangular form.
r=−4cosθr=-4\(\cos\]\theta\)
r=21−sinθr=\(\frac{2}{1-\sin\theta}\)