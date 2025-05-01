Algebra and Trigonometry
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z=25(sin297°+icos297°)z=2\(\sqrt\)5\(\left\)(\(\sin\)297\(\degree\)+i\(\cos\)297\(\degree\]\right\))z=25(sin297°+icos297°)
z=25(sin63°+icos63°)z=2\(\sqrt\)5\(\left\)(\(\sin\)63\(\degree\)+i\(\cos\)63\(\degree\]\right\))z=25(sin63°+icos63°)
z=25(cos297°+isin297°)z=2\(\sqrt\)5\(\left\)(\(\cos\)297\(\degree\)+i\(\sin\)297\(\degree\]\right\))z=25(cos297°+isin297°)
z=25(cos63°−isin63°)z=2\(\sqrt\)5\(\left\)(\(\cos\)63\(\degree\)-i\(\sin\)63\(\degree\]\right\))z=25(cos63°−isin63°)
Master Converting Complex Numbers from Polar to Rectangular Form with a bite sized video explanation from Callie Rethman
Express the complex number z=7+11iz=7+11i in polar form.
Express the complex number z=1−33iz=1-\(\frac{\sqrt3}{3}\)i in polar form.
Convert the complex number z=12(cos90°+i・sin90°)z=12\(\left\)(\(\cos\)90\(\degree\)+i・\(\sin\)90\(\degree\]\right\)) from polar to rectangular form.
Convert the complex number z=2(cos7π4+i・sin7π4)z=\(\sqrt\)2\(\left\)(\(\cos\]\frac{7\pi}{4}\)+i・\(\sin\[\frac{7\pi}{4}\]\right\)) from polar to rectangular form.