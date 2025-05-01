Algebra and Trigonometry
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z=233(cosπ6−isinπ6)z=\(\frac{2\sqrt3}{3}\[\left\)(\(\cos\]\frac{\pi}{6}\)-i\(\sin\[\frac{\pi}{6}\]\right\))z=323(cos6π−isin6π)
z=233(cos13π6+isin13π6)z=\(\frac{2\sqrt3}{3}\[\left\)(\(\cos\]\frac{13\pi}{6}\)+i\(\sin\[\frac{13\pi}{6}\]\right\))z=323(cos613π+isin613π)
z=23(cos11π6+isin11π6)z=\(\frac{2}{\sqrt3}\[\left\)(\(\cos\]\frac{11\pi}{6}\)+i\(\sin\[\frac{11\pi}{6}\]\right\))z=32(cos611π+isin611π)
z=233(cos11π6+isin11π6)z=\(\frac{2\sqrt3}{3}\[\left\)(\(\cos\]\frac{11\pi}{6}\)+i\(\sin\[\frac{11\pi}{6}\]\right\))z=323(cos611π+isin611π)
Master Converting Complex Numbers from Polar to Rectangular Form with a bite sized video explanation from Callie Rethman
Express the complex number z=7+11iz=7+11i in polar form.
Express the complex number z=2−4iz=2-4i in the polar form.
Convert the complex number z=12(cos90°+i・sin90°)z=12\(\left\)(\(\cos\)90\(\degree\)+i・\(\sin\)90\(\degree\]\right\)) from polar to rectangular form.
Convert the complex number z=2(cos7π4+i・sin7π4)z=\(\sqrt\)2\(\left\)(\(\cos\]\frac{7\pi}{4}\)+i・\(\sin\[\frac{7\pi}{4}\]\right\)) from polar to rectangular form.