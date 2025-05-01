Algebra and Trigonometry
Improve your experience by picking them
z=170(cos58°+isin58°)z=\(\sqrt{170}\[\left\)(\(\cos\)58\(\degree\)+i\(\sin\)58\(\degree\]\right\))z=170(cos58°+isin58°)
170(cos58°+sin58°)\(\sqrt{170}\[\left\)(\(\cos\)58\(\degree\)+\(\sin\)58\(\degree\]\right\))170(cos58°+sin58°)
z=170+i58°z=\(\sqrt{170}\)+i58\(\degree\)z=170+i58°
z=170(cos58°+isin58°)z=170\(\left\)(\(\cos\)58\(\degree\)+i\(\sin\)58\(\degree\]\right\))z=170(cos58°+isin58°)
Master Converting Complex Numbers from Polar to Rectangular Form with a bite sized video explanation from Callie Rethman
Express the complex number z=2−4iz=2-4i in the polar form.
Express the complex number z=1−33iz=1-\(\frac{\sqrt3}{3}\)i in polar form.
Convert the complex number z=12(cos90°+i・sin90°)z=12\(\left\)(\(\cos\)90\(\degree\)+i・\(\sin\)90\(\degree\]\right\)) from polar to rectangular form.
Convert the complex number z=2(cos7π4+i・sin7π4)z=\(\sqrt\)2\(\left\)(\(\cos\]\frac{7\pi}{4}\)+i・\(\sin\[\frac{7\pi}{4}\]\right\)) from polar to rectangular form.