Algebra and Trigonometry
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(22,3π4)(2\(\sqrt{2}\),\(\frac{3\pi}{4}\))(22,43π)
(22,−π4)(2\(\sqrt{2}\),-\(\frac{\pi}{4}\))(22,−4π)
(22,π4)(2\(\sqrt{2}\),\(\frac{\pi}{4}\))(22,4π)
(−22,3π4)(-2\(\sqrt{2}\),\(\frac{3\pi}{4}\))(−22,43π)
Master Convert Points from Polar to Rectangular with a bite sized video explanation from Callie Rethman
Convert the point to rectangular coordinates.
(−2,−π4)(-2,-\(\frac{\pi}{4}\))
(4,π6)(4,\(\frac{\pi}{6}\))
(−3,0)(-3,0)
(0,7π4)(0,\(\frac{7\pi}{4}\))
Convert the point to polar coordinates.
(0,5)(0,5)
(1,1)(1,1)
(−1,−3)(-1,-\(\sqrt{3}\))