Algebra and Trigonometry
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(2,π3)(2,\(\frac{\pi}{3}\))(2,3π)
(2,7π6)(2,\(\frac{7\pi}{6}\))(2,67π)
(2,4π3)(2,\(\frac{4\pi}{3}\))(2,34π)
(−2,4π3)(-2,\(\frac{4\pi}{3}\))(−2,34π)
Master Convert Points from Polar to Rectangular with a bite sized video explanation from Callie Rethman
Convert the point to rectangular coordinates.
(−2,−π4)(-2,-\(\frac{\pi}{4}\))
(4,π6)(4,\(\frac{\pi}{6}\))
(−3,0)(-3,0)
(0,7π4)(0,\(\frac{7\pi}{4}\))
Convert the point to polar coordinates.
(0,5)(0,5)
(−2,2)(-2,2)
(1,1)(1,1)