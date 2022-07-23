Write each trigonometric expression as an algebraic expression in u, for u > 0.
tan (arcsec (√1―u²) / u)
Find the exact value of each real number y. Do not use a calculator.
y = sin⁻¹ √2/2
Solve each equation for x.
y = 1/2 tan (3x + 2), for x in [-2/3 - π/6, -2/3 + π/6]
Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = arctan 1.1111111
Use a calculator to approximate each real number value. (Be sure the calculator is in radian mode.)
y = sec⁻¹ (―1.2871684)
Find the exact value of each real number y. Do not use a calculator.
y = tan⁻¹ (―√3)