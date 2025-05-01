Beginning & Intermediate Algebra
46x\frac46x
38x\frac38x
54x\frac54x
14x\frac14x
Simplify the expression.
6(2a−b)+4(3a+5b)6(2a-b)+4(3a+5b)
−3[2x−(4−x)]-3[2x-(4-x)]
3x2+5x3−2x+4x2−x3+8x+103x^2+5x^3-2x+4x^2-x^3+8x+10
12x2+34xy−13x2+14xy\frac12x^2+\frac34xy-\frac13x^2+\frac14xy
Combine like terms such that each variable only appears once.
0.5z+.25z−1.35+1.550.5z+.25z-1.35+1.55
Simplify the following by combining like terms.
12x+34x−12y+12y\frac12x+\frac34x-\frac12y+\frac12y
2m+3n−p+4m−2n+5p2m+3n-p+4m-2n+5p
7(x−3)+107(x-3)+10