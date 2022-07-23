Textbook Question
Write each rational expression in lowest terms. See Example 2. (8m² + 6m - 9) / (16m² - 9)
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Write each rational expression in lowest terms. See Example 2. (8m² + 6m - 9) / (16m² - 9)
Multiply or divide, as indicated. See Example 3. (15p³ / 9p²) • (12p / 10p³)
Multiply or divide, as indicated. See Example 3. ((2k + 8) / 6) ÷ ((3k + 12) / 2)
Multiply or divide, as indicated. See Example 3. ((x² + x) / 5) • 25 / (xy + y)
Multiply or divide, as indicated. See Example 3. ((m² + 3m + 2) / (m² + 5m + 4)) ÷ ((m² + 5m + 6) / (m² + 10m + 24))