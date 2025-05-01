All of the following are shaped by learned behavior except __________.
A
preference for certain foods based on experience
B
reflexive withdrawal from a painful stimulus
C
developing a fear of dogs after being bitten
D
learning to ride a bicycle
1
Step 1: Understand the difference between learned behaviors and innate behaviors. Learned behaviors are acquired through experience or practice, while innate behaviors are inborn and automatic.
Step 2: Identify each option and classify it as either learned or innate. For example, 'preference for certain foods based on experience' involves learning from past experiences, so it is a learned behavior.
Step 3: Analyze 'reflexive withdrawal from a painful stimulus.' Reflexes are automatic, involuntary responses that do not require learning; they are innate behaviors.
Step 4: Consider 'developing a fear of dogs after being bitten.' This is a learned behavior because the fear develops through a specific experience (being bitten).
Step 5: Evaluate 'learning to ride a bicycle.' This clearly involves practice and skill acquisition, making it a learned behavior.
