A teacher recorded the test scores (from 1 1 to 10 10 ) of 35 35 students in a mathematics class:

2 2 , 3 3 , 5 5 , 7 7 , 8 8 , 6 6 , 4 4 , 5 5 , 9 9 , 10 10 , 3 3 , 2 2 , 6 6 , 7 7 , 8 8 , 5 5 , 4 4 , 6 6 , 7 7 , 9 9 , 10 10 , 8 8 , 7 7 , 6 6 , 5 5 , 4 4 , 3 3 , 2 2 , 1 1 , 5 5 , 6 6 , 7 7 , 8 8 , 9 9 , 10 10 .

Using five classes, construct a relative frequency histogram (express relative frequencies as percentages). Which class interval contains the largest proportion of scores, and which contains the smallest?