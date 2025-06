A teacher recorded the following test scores for 32 32 students:

11 11 , 12 12 , 13 13 , 13 13 , 14 14 , 15 15 , 15 15 , 16 16 , 16 16 , 17 17 , 17 17 , 18 18 , 18 18 , 19 19 , 19 19 , 20 20 , 20 20 , 21 21 , 21 21 , 22 22 , 22 22 , 23 23 , 23 23 , 24 24 , 24 24 , 25 25 , 25 25 , 26 26 , 27 27 , 28 28 , 29 29 , 30 30 .

Calculate the mean and median of these test scores.