The following are the weekly paychecks in dollars for 16 16 part-time tutors:

650 650 , 720 720 , 880 880 , 950 950 , 1100 1100 , 950 950 , 720 720 , 1050 1050 , 980 980 , 880 880 , 950 950 , 1150 1150 , 980 980 , 1050 1050 , 950 950 , 1200 1200 .

Determine the mean, median, and mode of these paychecks. Which value best represents a typical weekly paycheck?