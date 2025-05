The following are the ages of 20 20 participants in a workshop:

19 19 , 22 22 , 24 24 , 28 28 , 21 21 , 20 20 , 23 23 , 27 27 , 25 25 , 26 26 , 29 29 , 30 30 , 32 32 , 33 33 , 31 31 , 28 28 , 27 27 , 24 24 , 23 23 , 22 22 .

Using four classes, construct a relative frequency histogram (express relative frequencies as percentages). Determine which class interval contains the highest relative frequency.