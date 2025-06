A researcher records the monthly rent in dollars paid by 20 20 20 randomly selected graduate students: 1200 1200 1200 , 1350 1350 1350 , 1250 1250 1250 , 1400 1400 1400 , 1300 1300 1300 , 1280 1280 1280 , 1320 1320 1320 , 1380 1380 1380 , 1260 1260 1260 , 1340 1340 1340 , 1290 1290 1290 , 1360 1360 1360 , 1270 1270 1270 , 1330 1330 1330 , 1310 1310 1310 , 1370 1370 1370 , 1240 1240 1240 , 1390 1390 1390 , 1230 1230 1230 , 1400 1400 1400

Find the sample standard deviation, given that the sample mean is 1313.5 1313.5 .