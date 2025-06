The following are the cholesterol levels (in mg/dL \text{mg/dL} ) of 10 10 randomly selected adults from a health survey. Assume the cholesterol levels are normally distributed. Construct a 99 % 99\% confidence interval for the population standard deviation.

Data: 180 , 190 , 195 , 200 , 210 , 220 , 225 , 230 , 240 , 250 180, 190, 195, 200, 210, 220, 225, 230, 240, 250