A teacher recorded the test scores of 20 20 students: 55 55 , 60 60 , 62 62 , 65 65 , 68 68 , 70 70 , 72 72 , 75 75 , 78 78 , 80 80 , 82 82 , 85 85 , 88 88 , 90 90 , 92 92 , 95 95 , 98 98 , 100 100 , 100 100 , 100 100 . Based on the data, what is the shape of the distribution?