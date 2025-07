The fines (in dollars) for a random sample of 110 110 parking violations are listed below.

30 30 , 40 40 , 50 50 , 60 60 , 30 30 , 35 35 , 50 50 , 55 55 , 40 40 , 60 60 , 40 40 , 30 30 , 50 50 , 45 45 , 55 55 , 60 60 , 35 35 , 40 40 , 70 70 , 50 50 ,

30 30 , 60 60 , 45 45 , 50 50 , 35 35 , 30 30 , 55 55 , 60 60 , 40 40 , 45 45 , 50 50 , 70 70 , 40 40 , 60 60 , 50 50 , 30 30 , 45 45 , 50 50 , 55 55 , 60 60 ,

70 70 , 35 35 , 45 45 , 50 50 , 40 40 , 60 60 , 50 50 , 30 30 , 55 55 , 45 45 , 60 60 , 40 40 , 50 50 , 70 70 , 35 35 , 30 30 , 55 55 , 50 50 , 45 45 , 40 40 ,

30 30 , 70 70 , 55 55 , 50 50 , 40 40 , 60 60 , 30 30 , 50 50 , 45 45 , 55 55 , 60 60 , 70 70 , 35 35 , 45 45 , 60 60 , 40 40 , 50 50 , 30 30 , 55 55 , 70 70 ,

40 40 , 60 60 , 50 50 , 30 30 , 50 50 , 55 55 , 40 40 , 60 60 , 35 35 , 50 50 , 30 30 , 55 55 , 60 60 , 50 50 , 70 70 , 45 45 , 50 50 , 30 30 , 60 60 , 35 35 ,

40 40 , 45 45 , 50 50 , 30 30 , 60 60 , 55 55 , 70 70 , 45 45 , 50 50 , 60 60

Use a histogram to answer the following question:

Does the distribution appear to be bell-shaped, skewed, or uniform?