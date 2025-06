A training coordinator collected the math test scores (out of 800 800 ) of 12 12 randomly selected applicants for a tech internship program. The test scores are assumed to follow a normal distribution, and the population standard deviation is known to be 108 108 . The scores are: 672 , 701 , 715 , 694 , 689 , 728 , 645 , 710 , 668 , 675 , 703 , 691 672, 701, 715, 694, 689, 728, 645, 710, 668, 675, 703, 691

Using a 90 % 90\% confidence level, construct a confidence interval to estimate the population mean score. Then, interpret the result.