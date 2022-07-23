Textbook Question
Find the domain of each rational expression. See Example 1. (x³ - 1) / (x - 1)
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Find the domain of each rational expression. See Example 1. (x³ - 1) / (x - 1)
Write each rational expression in lowest terms. See Example 2. (8x² + 16x) / 4x²
Write each rational expression in lowest terms. See Example 2. 3 (3 - t) / ((t + 5) (t - 3))
Write each rational expression in lowest terms. See Example 2. (8k + 16) / (9k + 18)
Write each rational expression in lowest terms. See Example 2. (8m² + 6m - 9) / (16m² - 9)
Multiply or divide, as indicated. See Example 3. (15p³ / 9p²) • (12p / 10p³)
Multiply or divide, as indicated. See Example 3. ((2k + 8) / 6) ÷ ((3k + 12) / 2)