Beginning & Intermediate Algebra
x−2x-2
x+2x+2x+2
(x+2)2\(\left\)(x+2\(\right\))^2
(x−2)2\(\left\)(x-2\(\right\))^2
Multiply the expressions and simplify.
x3⋅2y\(\frac{x}{3}\[\cdot\]\frac{2}{y}\)
xx+2⋅x+23\(\frac{x}{x+2}\[\cdot\]\frac{x+2}{3}\)
Divide each expression and write the quotient in its simplest form.
8x3(2x)5÷4x416x2\(\frac{8x^3}{(2x)^5}\[\div\]\frac{4x^4}{16x^2}\)
5p+58−10p÷3p+32(8−10p)\(\frac{5p+5}{8-10p}\[\div\]\frac{3p+3}{2(8-10p)}\)
y−1y+2y−13(y+2)\(\frac{y-1}{\frac{y+2}{\frac{y-1}{3\left(y+2\right)}\)}}