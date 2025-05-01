Which of the following may cause a favorable sales volume variance of the revenues?
A
Budgeted sales returns are higher than actual sales returns.
B
Actual units sold are less than the budgeted units sold.
C
Actual selling price is lower than the budgeted selling price.
D
Actual units sold exceed the budgeted units sold.
Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand the concept of sales volume variance. Sales volume variance measures the difference between the budgeted sales volume and the actual sales volume, and it impacts the revenue. A favorable variance occurs when actual sales exceed budgeted sales.
Step 2: Analyze the options provided. Each option describes a scenario that could affect sales volume variance. Focus on identifying which scenario leads to a favorable variance.
Step 3: Evaluate the first option: 'Budgeted sales returns are higher than actual sales returns.' While lower actual sales returns may positively impact net revenue, this does not directly relate to sales volume variance.
Step 4: Evaluate the second option: 'Actual units sold are less than the budgeted units sold.' This scenario would result in an unfavorable sales volume variance because fewer units were sold than expected.
Step 5: Evaluate the fourth option: 'Actual units sold exceed the budgeted units sold.' This scenario directly leads to a favorable sales volume variance because selling more units than budgeted increases revenue.
