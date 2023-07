DNA sequences for 10 individuals are Nucleotide Position 1 5 10 Person 1 ...GACCTATTGC... Person 2 ...GAACTATTGC... Person 3 ...GACCTTTTGC... Person 4 ...GACCTATTGC... Person 5 ...CAACTATTGC... Person 6 ...GACCTTTTGC... Person 7 ...CAACTATTGC... Person 8 ...GACCTATTGC... Person 9 ...CAACTATTGC... Person 10 ...GAACTATTGC... How many different SNP haplotypes are represented in the data?

