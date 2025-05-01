Intermediate Algebra
p6q2−49p4p^6q^2-49p^4p6q2−49p4
p6q2+49p4p^6q^2+49p^4p6q2+49p4
p6q2−14p5q−49p4p^6q^2-14p^5q-49p^4p6q2−14p5q−49p4
p6q2+14p5q−49p4p^6q^2+14p^5q-49p^4p6q2+14p5q−49p4
Squaring Binomials
Square each binomial.
(−3y+5)2(-3y+5)^2
(x2+1)2(x^2+1)^2
Multiply the binomials.
(y+18)(y−18)\(\left\)(y+\(\frac\)18\(\right\))\(\left\)(y-\(\frac\)18\(\right\))
(3m+4n)(3m−4n)(3m+4n)(3m-4n)
(x2−1)(x2+1)(x^2-1)(x^2+1)