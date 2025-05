The data set below shows the weekly study times (in minutes) of a sample of 27 27 people. Construct a frequency distribution for the data set using 5 5 classes. Include class limits, midpoints, boundaries, frequencies, relative frequencies, and cumulative frequencies.

108 108 , 139 139 , 120 120 , 123 123 , 120 120 , 132 132 , 123 123 , 131 131 , 131 131 , 157 157 , 150 150 , 124 124 , 111 111 , 101 101 , 135 135 , 119 119 , 116 116 , 117 117 , 127 127 , 128 128 , 139 139 , 119 119 , 118 118 , 114 114 , 127 127 , 142 142 , 130 130