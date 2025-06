A teacher records the scores out of 100 100 for 12 12 students on a quiz: 56 56 , 72 72 , 68 68 , 90 90 , 85 85 , 77 77 , 62 62 , 80 80 , 74 74 , 88 88 , 95 95 , 70 70 . What is the five-number summary for this data set?