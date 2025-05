Find the five-number summary for the data set: 21 21 , 25 25 , 23 23 , 22 22 , 24 24 , 26 26 , 28 28 , 29 29 , 27 27 , 25 25 , 24 24 , 23 23 , 22 22 , 21 21 , 23 23 , 24 24 , 25 25 , 26 26 , 27 27 , 28 28 , 29 29 , 30 30 , 28 28 , 27 27 , 26 26 , 25 25 , 24 24