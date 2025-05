Find the five-number summary for the following data set: 12 12 , 15 15 , 11 11 , 14 14 , 13 13 , 17 17 , 16 16 , 12 12 , 18 18 , 15 15 , 14 14 , 13 13 , 19 19 , 16 16 , 15 15 , 17 17 , 13 13 , 12 12 , 18 18 , 14 14