Consider the following set of test scores. Find the interquartile range: 68 68 68 , 72 72 72 , 65 65 65 , 70 70 70 , 69 69 69 , 74 74 74 , 70 70 70 , 71 71 71 , 67 67 67 , 73 73 73 , 80 80 80 , 72 72 72 , 70 70 70 , 75 75 75 , 77 77 77