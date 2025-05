The following are the ages of 24 24 participants in a workshop: 18 18 , 19 19 , 20 20 , 21 21 , 22 22 , 23 23 , 24 24 , 25 25 , 26 26 , 27 27 , 28 28 , 29 29 , 30 30 , 31 31 , 32 32 , 33 33 , 34 34 , 35 35 , 36 36 , 37 37 , 38 38 , 39 39 , 40 40 , 41 41 . Which ages are above the 75 75 th percentile?