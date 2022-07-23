Textbook Question
Use a number line to determine whether each statement is true or false. See Example 6. -6 < -1
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Use a number line to determine whether each statement is true or false. See Example 6. -6 < -1
Use a number line to determine whether each statement is true or false. -4 > -3
Use a number line to determine whether each statement is true or false. 3 > -2
Use a number line to determine whether each statement is true or false. -3 > -3
Use an inequality symbol to write each statement. 5 is greater than or equal to 5.
Use an inequality symbol to write each statement. 13 - 3 is less than or equal to 10.