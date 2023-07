A DNA sequence encoding a five-amino acid polypeptide is given below. ...ACGGCAAGATCCCACCCTAATCAGACCGTACCATTCACCTCCT... ...TGCCGTTCTAGGGTGGGATTAGTCTGGCATGGTAAGTGGAGGA... Assuming the sequence above is a bacterial gene, identify the region encoding the Shine–Dalgarno sequence.

Verified Solution

3m Play a video: