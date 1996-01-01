For each data set determine if it is quantitative or qualitative & which level of measurement best applies.
(B) Survey responses on participants’ favorite menu item at a diner.
Quantitative, Ratio
Quantitative, Interval
Qualitative, Nominal
Qualitative, Ordinal
For each data set determine if it is quantitative or qualitative & which level of measurement best applies.
(C) Participants rate their symptoms as mild, moderate, or severe.
For each data set determine if it is quantitative or qualitative & which level of measurement best applies.
(D) The dates of establishment for different businesses are recorded.
Which level of measurement could describe both quantitative or qualitative data?