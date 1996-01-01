For each data set determine if it is quantitative or qualitative & which level of measurement best applies.
(D) The dates of establishment for different businesses are recorded.
Qualitative, Nominal
Quantitative, Interval
Qualitative, Ordinal
Quantitative, Ratio
Which level of measurement could describe both quantitative or qualitative data?
(A) A hospital records the birth weights of newborns.
(B) Survey responses on participants’ favorite menu item at a diner.