Construct a cumulative frequency distribution for the given data using six classes.

The following are the ages at which 36 36 high school teachers retired:

50 50 , 51 51 , 54 54 , 56 56 , 58 58 , 59 59 , 60 60 , 61 61 , 62 62 , 63 63 , 64 64 , 65 65 , 66 66 , 67 67 , 68 68 , 69 69 , 70 70 , 71 71 , 72 72 , 73 73 , 74 74 , 75 75 , 76 76 , 77 77 , 78 78 , 79 79 , 80 80 , 81 81 , 82 82 , 83 83 , 84 84 , 85 85 , 86 86 , 87 87 , 88 88 , 89 89 .

Where does the greatest increase in cumulative frequency occur?