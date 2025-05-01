Catenary arch The portion of the curve y =17/15 - cosh x that lies above the x-axis forms a catenary arch. Find the average height of the arch above the x-axis.
11. Integrals of Inverse, Exponential, & Logarithmic Functions
Integrals Involving Inverse Trigonometric Functions
- Textbook Question15views
- Textbook Question
The integrals in Exercises 1–44 are in no particular order. Evaluate each integral using any algebraic method, trigonometric identity, or substitution you think is appropriate.
∫ (x² / (x² + 1)) dx
- Textbook Question
∫ (dt / t√(3 + t²))
- Textbook Question
∫ (dx / ((x - 2)√(x² - 4x + 3)))
- Textbook Question
∫ (√x / (1 + x³)) dx
Hint: Let u = x^(3/2).7views
- Textbook Question
Evaluate the integrals in Exercises 1–14.
∫ (2 dx) / (x³ √(x² - 1)), where x > 1
- Textbook Question
Use any method to evaluate the integrals in Exercises 15–38. Most will require trigonometric substitutions, but some can be evaluated by other methods.
∫ (x² dx) / (4 + x²)
- Textbook Question
∫ (dx / ((2x + 1)√(4x + 4x²)))
- Textbook Question
In Exercises 39–48, use an appropriate substitution and then a trigonometric substitution to evaluate the integrals.
∫ √(x) / (1 - x³) dx (Hint: Let u = x³/2)
- Textbook Question
Evaluate the integrals in Exercises 1–14.
∫ dx / (8 + 2x²) from 0 to 2
- Textbook Question
∫ (2 dx) / √(1 - 4x²) from 0 to 1/(2√2)
- Textbook Question
Evaluate the integrals in Exercises 53–76.
53. ∫dx/√(9-x²)
- Textbook Question
Evaluate the integrals in Exercises 53–76.
55. ∫dx/(17+x²)
- Textbook Question
Evaluate the integrals in Exercises 53–76.
57. ∫dx/(x√(25x²-2))
- Textbook Question
Evaluate the integrals in Exercises 53–76.
59. ∫(from 0 to 1)4ds/√(4-s²)