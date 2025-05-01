Human Biology
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An active antiporter.
A passive antiporter.
A passive symporter.
An active uniporter.
An active symporter.
Master Classes of Membrane Transport Proteins with a bite sized video explanation from Bruce Bryan
Passive membrane transport processes include___________.
What is the difference between active and passive transport across a membrane?
A transport protein that simultaneously transports two different molecules in different directions is called: