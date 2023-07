Match the following key terms with their appropriate image (A or B):

a) HbS: Image _____

b) HbA: Image _____

c) Malaria resistance: Image _____

d) Heterozygous (Aa): Image _____

e) Homozygous (AA): Image _____

f) Low RBC count: Image _____

g) RNA sequence GAG: Image _____

h) RNA sequence GUG: Image _____