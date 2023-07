Indicate if the following pairs of sugars are enantiomers, anomers, epimers, or an aldose-ketose pair:

a) α-D-galactopyranose and β-D-galactopyranose. ____________________

b) D-glucose and D-mannose. ____________________

c) D-glucose and D-fructose. ____________________

d) α-D-glucopyranose and β-D-glucopyranose. ____________________

e) D-galactose and D-glucose. ____________________

f) α-D-mannopyranose and α-L-mannopyranose. ____________________