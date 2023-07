Arrange the following fatty acids from lowest à highest melting point: 18:1Δ9 ; 18:0 ; 18:3Δ9,12,15 ; 18:2Δ9,12





a) 18:3D9,12,15 ; 18:2D9,12 ; 18:1D9 ; 18:0

b) 18:0 ; 18:3D9,12,15 ; 18:2D9,12 ; 18:1D9

c) 18:1D9 ; 18:0 ; 18:3D9,12,15 ; 18:2D9,12

d) 18:0 ; 18:1D9 ; 18:2D9,12; 18:3D9,12,15