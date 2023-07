Match each of the fatty acids with the appropriate melting point:

a) CH 3 (CH 2 ) 18 COOH ______

b) CH 3 (CH 2 ) 14 COOH ______

c) CH 3 (CH 2 ) 10 COOH ______

d) CH 3 (CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 COOH ______