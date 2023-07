Give the order of elution of the following peptides when using cation-exchange chromatography at pH 7.2.

Peptide #1: A-D-G-H-E. Peptide #2: K-L-M-R-A. Peptide #3: M-D-L-I-V. Peptide #4: I-L-R-P-M.





Order of Elution: _______________, _______________, _______________, _______________

(1 st to elute) (Last to elute)