Appropriately match each option to each reagent. Options may be used more than once.

a. Amino acid hydrolysis. _____ Hydrazine.

b. Chemical cleavage. _____ Trypsin.

c. Peptidase. _____ 6M Hydrochloric acid.

______ β-mercaptoethanol + iodoacetate.

______ Chymotrypsin.