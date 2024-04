Consider a scenario where two forces, denoted as  F 1 → \overrightarrow{F_1} F1​ ​ and  F 2 → \overrightarrow{F_2} F2​ ​, are applied to an object resulting in a combined force  F r → \overrightarrow{F_{r}} Fr​ ​ =  F 1 → \overrightarrow{F_1} F1​ ​ +  F 2 → \overrightarrow{F_2} F2​ ​. Describe the forces  F 1 → \overrightarrow{F_1} F1​ ​ and  F 2 → \overrightarrow{F_2} F2​ ​, if the magnitude of the resultant force squared, (F r 2), equals the sum of the squares of the magnitudes of the individual forces, (F 1 2 + F 2 2).