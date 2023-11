Calculate the value of the standard enthalpy change (ΔH°) for each step in the chlorination of ethane. Determine the overall value of ΔH°.





Use the following BDE values:

CH 3 CH 2 —Cl bond = 355 kJ/mol

CH 3 CH 2 —H bond = 423 kJ/mol

Cl—Cl bond = 240 kJ/mol

H—Cl bond = 432 kJ/mol